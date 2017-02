Chuva forte e trovoada previstos para a tarde desta terça-feira

De acordo com informação avançada pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM , associado à formação de um sistema depressionário a oeste do Arquipélago da Madeira e da sua intensificação durante os dias 14 e 15 de fevereiro (terça-feira e quarta-feira), prevê-se a ocorrência de períodos de chuva e aguaceiros entre o início da manhã do dia 14 e o início da tarde do dia 15 de fevereiro. Nas regiões montanhosas os aguaceiros poderão ser temporariamente fortes, em particular durante o fim da manha e o início da tarde do dia 14 e a madrugada do dia 15 de fevereiro. No mesmo período, o vento poderá ser temporariamente forte em especial nas terras altas, com rajadas da ordem dos 80 km/h.

Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos Madeira

Madeira-Costa Norte (Aviso Amarelo) – Precipitação Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2017-02-14 05:59:59 e 2017-02-15 08:59:59 (hora UTC).

Madeira-Costa Sul (Aviso Amarelo) – Precipitação Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2017-02-14 05:59:59 e 2017-02-15 08:59:59 (hora UTC).

Madeira-Porto Santo (Aviso Amarelo) – Precipitação Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2017-02-14 05:59:59 e 2017-02-15 08:59:59 (hora UTC).

Madeira-R. Montanhosas (Aviso Laranja) – Precipitação Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2017-02-14 08:59:59 e 2017-02-14 14:59:59 (hora UTC).

Aviso Amarelo – Precipitação Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2017-02-14 05:59:59 e 2017-02-14 08:59:59 (hora UTC).