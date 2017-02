A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, procedeu à detenção de um homem por posse de arma de fogo proibida.

A detenção ocorreu na sequência do envolvimento do suspeito, juntamente com um familiar, numa contenda entre vizinhos, resultando daí agressões mútuas, com necessidade de recebimento de cuidados médicos e internamento hospitalar daquele familiar do ora detido.

O detido, de 37 anos de idade, carpinteiro, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para decisão quanto aos ulteriores trâmites processuais.