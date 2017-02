Bordado Madeira pela primeira vez na Alemanha

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira promove o Bordado Madeira na feira “Ambiente”, em Frankfurt” até esta terça-feira. A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM, promove pela primeira vez o Bordado Madeira na feira internacional “Ambiente”, em Frankfurt, em parceria com duas empresas do setor.

O certame teve o seu início na sexta-feira e decorre até hoje. Trata-se de uma feira de grande importância na área do “Dining, Giving and Living” funcionando também como plataforma central para negócios do segmento Horeca, onde cerca de 136.000 visitantes profissionais de 143 países beneficiam de uma visão do mercado e de uma gama de produtos únicos. Em 2016, foram cerca de 4.386 expositores de mais de 95 nações que mostraram as suas inovações na referida feira.

O espaço dedicado ao Bordado Madeira, conta com cerca de 21 m2 e com a participação das empresas João Eduardo de Sousa, Lda e Luís de Sousa, Lda (Casa do Turista). A participação desta iniciativa enquadra-se no Plano Promocional do Bordado Madeira, cofinanciado no âmbito Programa Operacional “Regional da Madeira 2014-2020”.