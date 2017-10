PJ deteve quatro homens em flagrante delito

Shares

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, no decurso do cumprimento de vários mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias, emitidos no âmbito de uma investigação titulada pelo DIAP de Guimarães, respeitante a tentativas de homicídio ocorridas no dia 30 de julho de 2016, deteve quatro homens em flagrante delito, na posse de várias armas de fogo proibidas e munições.

Os detidos, feirantes, vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e ulteriores trâmites processuais.