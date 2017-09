Detido por coação sexual de criança

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve o presumível autor de um crime de coação sexual, crime esse ocorrido no dia de ontem, no interior de uma casa de banho pública, em Fafe.

O suspeito privou de liberdade a criança, constrangendo-a de seguida à prática de atos sexuais de relevo, conduta que foi interrompida pela pronta intervenção de familiares.

O detido, de 41 anos de idade, jardineiro, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.