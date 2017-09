Governo Regional atribui apoio financeiro às Casas do Povo

O auditório da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS) acolheu a celebração de contratos-programa entre o Governo Regional e as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, assim como com as associações ACAPORAMA e ADRAMA.

No total o Governo Regional atribuiu, em 2017, mais de mais de meio milhão de euros (503.882,82) de verbas do Orçamento Regional, para facilitar às Casas do Povo e Associações a gestão financeira das suas actividades e pagamento das suas despesas de funcionamento.

No decorrer da sua intervenção, Rita Andrade não quis deixar de sublinhar a “importância enorme” destas instituições de proximidade no desenvolvimento de actividades na área cultural e de ocupação de tempos livres, mas também na promoção de acções de formação. “De início eram mais pontos de atendimento, hoje em dia houve uma evolução muito grande. É muito versátil e variada a sua intervenção”, rematou.