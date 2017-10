Shares

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, estará presente no próximo dia 4 de outubro, pelas 10h, na cerimónia comemorativa dos 180 nos do Liceu/Escola Secundária Jaime Moniz e dos 75 anos do atual edifício.

Registe-se que a referida cerimónia será presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.