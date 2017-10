Madeira está sob ‘aviso amarelo”

Shares

Três distritos do continente e o arquipélago da Madeira estão hoje e terça-feira sob ‘aviso amarelo’ devido à previsão de tempo quente, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, o arquipélago da Madeira vai estar esta segunda-feira sob ‘aviso amarelo’ entre as 06:00 de hoje e as 21:00 de terça-feira. No Funchal, as temperaturas vão oscilar entre 22 e 28 graus Celsius.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, é emitido pelo IPMA sempre que há uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.