Os distritos de Coimbra e Santarém vão continuar nesta segunda-feira com temperaturas acima dos 30 graus Celsius, acima do normal para o mês de Outubro, disse a meteorologista Patrícia Gomes do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para hoje está previsto tempo quente com temperaturas acima dos 30 graus Celsius em grande parte do território continental e com níveis de humidade relativa baixos.

“Prevê-se uma semana com temperaturas elevadas, acima do normal para o mês de Outubro. Algumas regiões terão temperaturas mais baixas, mas de um modo geral grande parte do território vai ter temperaturas acima dos 30 graus, nomeadamente as regiões do Interior Norte e Centro, Interior do Alentejo e a região do Vale do Tejo (Santarém e Lisboa)”, disse a meteorologista à agência Lusa.