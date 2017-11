Shares

A chuva vai prolongar-se até quarta-feira, em Portugal Continental, regressando depois o tempo seco com descida das temperaturas entre seis e oito graus devido a uma massa de ar frio, segundo a meteorologista Maria João Frada.

O céu pouco nublado ou limpo e a descida gradual das temperaturas surge depois da manhã de quarta-feira, disse à agência Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“A chuva que vai cair é pouca e em pouca quantidade e limitada às regiões do Centro e Sul, depois regressa o ‘mau tempo’, que é o céu pouco nublado ou limpo, ou seja, o tempo seco”, disse, referindo-se à seca que está a afectar o país.