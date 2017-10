Chuva ajudou no combate aos fogos

Shares

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) não destaca qualquer incêndio em evolução na sua página na Internet, desde as 5 horas da manhã de hoje, uma vez que a chegada da chuva a algumas zonas terá ajudado no combate aos fogos que ardiam no Norte e Centro do País.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 36 mortos, sete desaparecidos e 62 feridos, dos quais 15 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no Verão, onde o fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.

A ANPC anunciou ontem que vai manter o alerta vermelho devido aos incêndios em todos os distritos até às 20 horas de hoje.