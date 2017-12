Dia de Natal com chuva

Shares

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que no dia 24 de Dezembro, em Portugal Continental, o céu irá apresentar-se “temporariamente muito nublado, com possibilidade de períodos de chuva fraca, mais provável no litoral”.

No dia de Natal, deverá verificar-se chuva logo pela manhã. Os aguaceiros do dia 25 irão “aumentar de frequência e intensidade a partir da tarde nas regiões Norte e Centro”, pode ler-se no comunicado do IPMA.

“Há condições para queda de neve acima de 1400 metros de altitude a partir do final da tarde” do dia 25 e 26. “O vento será do quadrante sul, soprando moderado a forte, por vezes com rajadas até 70 km/h, nas terras altas”, acrescenta ainda o IPMA.

A chuva deverá ficar até ao dia 31 e a última noite do ano deverá ser fria mas seca.