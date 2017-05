Abril teve temperatura máxima dos últimos 86 anos

No mês de Abril, em Portugal continental, foi registado o valor mais alto da temperatura máxima dos últimos 86 anos.

De acordo com o Boletim Climatológico, divulgado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ao longo do mês de Abril, e em particular no período de 2 a 24, ocorreram valores muito altos da temperatura máxima, muito superiores aos valores normais para este mês, sendo de destacar os períodos de 10 a 12 e de 17 a 19.

“Os dias 18 e 19 foram os mais quentes, com o valor da temperatura média de 19 graus Celsius, seguido do dia 11 com 18,9 graus. Relativamente à máxima, no dia 11 o valor médio em Portugal continental foi o mais alto, com 28 graus Celsius”, é indicado. O maior valor da temperatura máxima (32,9 graus Celsius) foi registado em Aljezur, no distrito de Faro, e o segundo mais alto (32,8 graus) em Mora, distrito de Portalegre.