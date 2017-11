Shares

Dando continuidade ao Plano de Formação do presente ano para a área do Desporto, a Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Juventude e Desporto, organizará nos dias 28 e 29 de novembro, a ação de formação subordinada ao tema “Educação para os Valores no Desporto”, que decorrerá em três atos diferenciados:

Dia 28 (terça-feira), pelas 18h, na Universidade da Madeira, Edifício da Reitoria – Colégio do Jesuítas (sala do Pátio 1)- apresentação oficial da Bandeira da Ética, símbolo do processo de certificação dos valores éticos no desporto para todas as entidades desportivas, ensino e outras que queiram promover os valores éticos através do desporto;

Dia 28 (terça-feira), das 18h30 às 20h30, na Universidade da Madeira, Edifício da Reitoria – Colégio do Jesuítas (sala do Pátio 1) – intervenção de José lima, Coordenador Nacional do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), orientada, exclusivamente, para os dirigentes do movimento associativo desportivo onde, entre outros temas, serão abordadas as problemáticas relacionadas com a Educação, Sociedade e Desporto, assim como o Treinador como transmissor de valores;

Dia 29 (quarta-feira), entre as 9h30 e as 12h30 e das 14h00 às 17h, no Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA), sito à Rua das Mercês, n.º 8 – exposição por José Lima das temáticas relacionadas com o Desporto como atividade humana e o “campo” para o exercício dos valores, o Professor como transmissor de valores, os valores do Professor, a aplicação e resolução de dilemas e casos práticos (dimensão prática e reflexiva), o projeto para implementação prática e a verificação da aprendizagem. Esta formação será creditada em 3 horas para treinadores e encontra-se a aguardar validação por parte da DRE, no total de 6 horas.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, realizada exclusivamente online, através do preenchimento do formulário disponível através do seguinte link: http://www02.madeira-edu.pt/drjd/desporto/tabid/217/ctl/Read/mid/923/InformacaoId/38679/UnidadeOrganicaId/4/Default.aspx