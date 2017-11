Presidente do Governo manda reformular projeto do túnel do Espigão

Shares

O Presidente do Governo Regional determinou a alteração do projeto do túnel hidráulico do Espigão.

A obra, que pretende reforçar o lanço sul da Levada do Norte, a 2ª maior da Madeira, beneficiará 9.038 regantes entre Ribeira brava e Câmara de Lobos, numa área agrícola de 840ha.

A ARM está, neste momento, a reformular o projeto de acordo com as orientações dadas, estando para breve a sua apresentação pública.

Devido ao seu estado de degradação, a Levada do Norte – Lanço Sul, apresenta elevadas perdas de água, com prejuízo para o sistema e seus utilizadores.

Um dos troços mais danificados é entre a Ameixeira e a Ribeira da Varanda, cujo canal se encontra muito deteriorado e pode, a qualquer momento, colapsar, levando ao corte da distribuição de água por um período prolongado.