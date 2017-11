Coreia do Sul lança aviso à Coreia do Norte

Shares

A Coreia do Sul, através do ministro da Defesa, lançou um aviso à Coreia do Norte para que não volte a repetir a violação do acordo de armistício. O apelo, feito esta segunda-feira, surge depois de soldados norte-coreanos terem baleado e ferido um colega que desertou, cruzando a fronteira entre os dois países.

Um vídeo divulgado pelo Comando das Nações Unidas em Seul, este mês, mostra a fuga do soldado, atingido pelos colegas pelo menos cinco vezes, numa clara violação do acordo de cessar-fogo entre as duas Coreias, firmado no final da Guerra da Coreia de 1950-53.

O incidente acontece num momento de particular tensão entre Pyongyang e a comunidade internacional por causa do programa nuclear norte-coreano. Há relatos de que, depois da deserção, a Coreia do Norte substituiu os guardas destacados no local, onde foi escavada uma trincheira e plantadas árvores para impedir novas deserções.