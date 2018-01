Shares

Kim Jong-un a porta a negociações com a Coreia do Sul na sua mensagem de Ano Novo, e Seul propôs o dia 9 de Janeiro para o início das conversações, levando Donald Trump a afirmar que as sanções à Coreia do Norte começam a fazer efeito.

“Talvez seja uma boa notícia, talvez não – Vamos ver!”, escreveu na parte final do seu tweet, considerando que as sanções impostas no último ano e outras “pressões” estão a começar a ter impacto na Coreia do Norte.

Na mensagem de Ano Novo, Kim Jong-un disse que estava disposto a negociar com Seul para diminuir a tensão na península e mostrou intenção em enviar atletas para participarem nos Jogos Olímpicos de Inverno, que vão decorrer entre 9 e 25 de Fevereiro em Peyongchang, na Coreia do Sul.

O ministro sul-coreano da unificação, Cho Myoung-gyon, propôs que as duas Coreias se encontrem no próximo dia 9 de Janeiro, na aldeia de Panmunjon, na fronteira entre os dois países, para debater a cooperação durante os jogos olímpicos e a forma de melhorar as relações bilaterais.

Na mensagem de Ano Novo, transmitida pela televisão estatal, Kim Jong-un voltou a ameaçar os Estados Unidos e indicou que o programa nuclear norte-coreano estava concluído.