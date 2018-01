Temperatura vai descer 10 graus no continente

Shares

A chuva vai continuar, até sexta-feira, a afectar a região norte de Portugal continental, estando prevista uma descida das temperaturas na ordem dos 10 graus para sábado, segundo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Até quinta-feira não haverá alterações significativas no tempo, mantendo-se a chuva na região norte, com céu muito nublado, vento a soprar do quadrante oeste, sendo fraco no sul, e formação de neblinas.

Para sexta-feira, a situação vai mudar com a passagem de uma frente fria que vai originar uma precipitação mais intensa na região norte e centro e que vai chegar à região sul e uma descida da temperatura a rondar os 10 graus Celsius, em especial da mínima.