Temperaturas perto dos trinta graus no continente

As temperaturas vão estar perto dos trinta graus, no sábado e domingo, em todas as regiões de Portugal, mas há previsão de trovoada e chuva. O céu vai estar pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde de sábado, com uma pequena subida de temperatura.

“Há uma subida da temperatura máxima e da mínima”, confirmou ao JN Bruno Café, meteorologista do IPMA. “Já no domingo, a nebulosidade vai aumentar, principalmente durante a tarde, havendo considerações favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada em especial nas regiões do interior.”

Setúbal e Santarém, com 27 graus, serão as cidades mais quentes de Portugal.