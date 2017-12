Trump faz ‘piada’ com o termo “aquecimento global”

Shares

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu na quinta-feira fazer uma ‘piada’ com o termo “aquecimento global”, mais uma vez através do Twitter.

“No leste, pode ser a noite de fim de ano mais fria registada. Talvez pudéssemos usar um pouco desse bom velho aquecimento global que o nosso país, não os outros, ia pagar biliões de dólares para combater. Agasalhem-se!”, escreveu Trump na rede social.

Trump, que se encontra de férias na Flórida, referiu-se assim à vaga de frio que se vive há dias no nordeste e oeste dos Estados Unidos e que deverá agravar-se este fim de semana. Em muitos municípios foram registados recordes de temperaturas negativas. Nos próximos dias esperam-se temperaturas ainda mais baixas, ventos árticos e neve em boa parte do país.

Com a sua mensagem sobre a vaga de frio, o Presidente americano revive a sua particular polémica sobre o aquecimento global, cuja existência negou e disse que era uma invenção da China para prejudicar a indústria dos EUA.

Trump retirou em Junho o seu país do Acordo de Paris, numa controversa decisão que deixou os EUA como o único do mundo de fora do tratado sobre as alterações climáticas.

O ano de 2016 foi o mais quente desde que há registos de temperaturas, segundo a Organização Meteorológica Mundial, e tudo indica que 2017 vá ultrapassar essas temperaturas.