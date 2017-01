A cadeia de supermercados Continente vai fechar as portas do supermercado da marca, localizado no Centro Comercial Centromar, no próximo domingo, dia 15. Segundo o «Tribuna» apurou, embora sem confirmação oficial ainda, o espaço em causa deverá, alegadamente, ser aproveitado por outra cadeia do mesmo ramo, da conhecida marca Amanhecer.