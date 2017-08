Governo aprofunda “relação com a sua diáspora”

Decorreu ontem, no hotel Vidamar, o segundo Forum Madeira Global, reunião Magna da Diáspora Madeirense.

No evento, que contou com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luis Carneiro, e do Padre Tolentino Mendonça, que proferiu a palestra principal subordinada ao tema deste ano: “Lingua, Cultura e Fé, nas comunidades Madeirenses”, evocou-se a situação muito difícil que grande parte dos nosso conterrâneos que vivem na Venezuela estão a sentir.

O Presidente do Governo lembrou que, desde que tomou posse, o Governo decidiu aprofundar a relação com a sua diáspora com a preocupação central de lhe dar voz e de criar redes. De resto, sublinhou, a própria existência deste Fórum é resultado da vontade expressa pelos nossos emigrantes no Encontro das Comunidades de 2015. Outra iniciativa que o Governo quer patrocinar passa pela existencia de uma associação empresarial da emigração, que congregue os empresários da diáspora, numa rede de solidariedadr entre estes, mas também na captação de investimento. Miguel Albuquerque lembrou que historicamente o país funcionou quando delineou uma estratégia que, frequentemente, passou pela abertura ao exterior.