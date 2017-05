Secretário de Educação vai à comissão de inquérito sobre a “Escola Hoteleira”

A Comissão Eventual de Inquérito «para análise ao incumprimento dos deveres do Governo Regional na defesa do interesse público no processo de concessão da exploração da “Escola Hoteleira”» reúne no próximo dia 5 de junho de 2017, pelas 14 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto Único – Realização de Audição Parlamentar com a presença de Jorge Carvalho, na qualidade de Secretário Regional de Educação.

