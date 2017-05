I Etapa do Circuito Regional Senior em Ténis

O Ferraz Ténis Clube e a Associação Ténis Madeira organizam nos dias 10 e 11 de Junho de 2017 a 1ª Etapa do Circuito Regional Senior em Ténis. A prova irá desenrolar-se nos campos de ténis do Centro Desportivo da Madeira na Ribeira Brava.

As provas a se realizar são as provas Singulares Femininos

Singulares Masculinos. Os jogos serão realizados à melhor de 3 partidas com a disputa de super tie-break e com utilização do Ponto de Ouro.

As inscrições encerram na quarta-feira, 7 de Junho de 2017 e poderão ser feitas através do email atmad@sapo.pt.

O valor da inscrição será de 10€ (dez euros)/atleta.

O sorteio realiza-se no dia 8 de Junho de 2017 pelas 15 horas, na sede da Associação.