Paulo Cafôfo é apresentado como candidato a presidente do Governo Regional

O PS-Madeira apresenta o seu candidato a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo, este domingo, dia 2 de junho. A apresentação pública da candidatura terá lugar pelas 18 horas, nos Jardins do Lido.

Recorde-se que Paulo Cafôfo renunciou, nesta quinta-feira, ao seu mandato enquanto Presidente da Câmara Municipal do Funchal, um cargo que ocupava desde 2013, de acordo com o compromisso que já tinha assumido publicamente, de forma a dedicar-se às Eleições Regionais da Madeira, a decorrer no dia 22 de Setembro.