O Centro Ambiental do Priolo (CAP), localizado na Reserva Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro na Pedreira, Nordeste, reabre no próximo sábado, dia 18 de fevereiro, e passa a estar aberto aos fins-de-semana e feriados das 12h às 17h.

São ainda possíveis visitas em outros dias e horários mas apenas com marcação prévia e dependendo da disponibilidade dos técnicos do CAP.