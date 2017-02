Finanças vão abrir concurso para recrutamento de 120 trabalhadores

As Finanças vão abrir nas próximas semanas um concurso para recrutamento de 120 trabalhadores para a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), anunciou esta quarta-feira o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade.

“A nossa estimativa é que será nas próximas semanas aberto um procedimento interno de recrutamento para cerca de 120 elementos, que possa a reforçar os meios humanos que estão mais proximamente adstritos ao atendimento ao cidadão do que aos sistemas”, afirmou Rocha Andrade na Assembleia da República, em resposta a questões sobre a falta de pessoal na AT. “Também reconheço como o concurso para inspectores tributários teve muitos candidatos que já pertenciam à AT, sem prejuízo da importante valorização de recursos humanos que esse ingresso constituiu, de facto criou dificuldade no restante quadro de AT, nomeadamente na carreira de administração tributária.”