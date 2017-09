Decathlon Funchal com processo de recrutamento

Decathlon chega à ilha da Madeira. “O desejo desta abertura já era um sonho antigo e estamos finalmente a concretizá-lo. Pretendemos abrir ao público no final do corrente ano, a loja ficará localizada na Azinhaga do Poço do Barral, Freguesia de São Martinho, Funchal e contará com 2500m2 de área de venda.”

Os desportos com maior com maior oferta comercial serão um reflexo das modalidades mais praticadas na Madeira, como é o caso da Caminhada Trail, Mergulho, Fitness, Desportos Coletivos e Pesca. Para além dos referidos desportos contaremos com 100% da nossa gama disponível através de um simples click.

Decathlon está em Portugal com a actividade de Produção desde 1996 e de Distribuição desde o ano 2000. Contamos já com mais de 1500 colaboradores, repartidos pelas nossas 30 lojas, Centro de Logístico, Centro de Produção e Equipas de Apoio às Lojas.

Este crescimento só foi possível graças ao e enorme valor das nossas fantásticas equipas. É por isso mesmo que nos orgulhamos tanto que 100% das nossas funções de direcção resultarem de evoluções internas (25% dos nossos colaboradores teve uma evolução profissional nos últimos 2 anos), de mais de 95% dos nossos colaboradores afirmarem diáriamente trabalharem com prazer e terem liberdade para tomar decisões. Apostamos na autonomia e acompanhamento próximo e regular para desenvolvimento de todos os colaboradores. São as mulheres e os homens que diáriamente vestem o nosso colete que fazem a Decathlon!!

Para os Madeirenses que queiram fazer parte deste fantástico projecto, as candidaturas deverão feitas através da nossa plataforma de recrutamento: https://myjob.decathlon.pt/. Atualmente estamos na fase inicial de recrutamento, recolha e análise de currículos e começaremos a dar o devido seguimento às candidaturas no decorrer do mês de Setembro. Contamos ter uma equipa de 30 desportistas praticantes na abertura que terá apenas um único sentido: tornar o desporto acessível ao maior número de Madeirenses.