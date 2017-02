Hospital de Cascais esclarece sobre o uso de antibióticos

No próximo sábado, dia 18 de fevereiro, entre as 10h30 e as 12h, o Hospital de Cascais vai realizar uma sessão de esclarecimento sobre os cuidados a ter para prevenir infeções e o uso de antibióticos. A sessão conta ainda com a partilha de histórias reais sobre as consequências do uso inadequado de antibióticos.

Entre os participantes estão Paula Gregório, diretora do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos (PPCIRA) do ACES de Cascais, Ana Carina Carvalho e António Figueiredo, da Unidade Funcional de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital de Cascais, este último Coordenador do PPCIRA.

As sessões inserem-se na “Rota do Cuidar”, um programa aberto à população, que pretende promover o conhecimento sobre diversos temas ligados à área da saúde. As inscrições são gratuitas, mas limitadas à capacidade do auditório do Hospital de Cascais e devem ser feitas através do e-mail rotadocuidar@hospitaldecascais.pt.