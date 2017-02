Detidos suspeitos de mais de 50 furtos em Famalicão

O Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, deteve hoje, dia 14 de fevereiro, em flagrante delito, em Lousado – Vila Nova de Famalicão, cinco indivíduos suspeitos de furtos em estabelecimentos de restauração e bebidas.

Os suspeitos, que vinham sendo investigados há alguns meses, pela prática de mais de 50 furtos, foram intercetados após roubarem dois cafés em S. Romão de Coronado-Trofa e Moreira de Cónegos – Guimarães.

Na sequência da abordagem foram efetuadas cinco buscas domiciliárias, das quais resultou a apreensão de: Três pistolas 6,35mm; Uma viatura ligeira; Mais de uma centena de maços de tabaco; Seis LCD; Um PC; Três tablet’s; Mais de 1000 euros; Ferramentas e peças de vestuário usadas nos roubos.

Com idades entre os 28 e os 36 anos, os suspeitos ficaram detidos até serem presentes a tribunal. Esta ação contou com a colaboração do Destacamento de Intervenção de Braga.