Detido por violência doméstica

O Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Braga, deteve, no dia 5 de dezembro, no concelho de Vila Verde, um homem por violência doméstica.

A detenção decorreu no âmbito do processo de investigação relacionado com violência doméstica que decorria há dois meses. Foram também feitas uma busca domiciliária e uma em viatura, tendo sido apreendidas diversas armas como medida cautelar, sendo que duas não possuíam documentação. No total foi apreendido:

·Três armas de fogo;

·Uma pistola adaptada;

·Cinco armas de pressão de ar;

·276 munições de diversos calibres.

O visado foi constituído arguido e prestou termo de identidade e residência.