Detidos por infração à lei da caça

O Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Fafe deteve, no passado dia 11, três homens com idades entre os 52 e 66 anos, no âmbito da Lei da Caça, na localidade de Fafe.

Durante uma ação de fiscalização, os militares detetaram três caçadores a exercer o ato venatório a menos de 250 metros de habitações, o que resultou na seguinte apreensão:

· Três caçadeiras de calibre 12;

· Seis cartuchos;

Os detidos foram constituídos arguidos, sujeitos a termo de identidade e residência.