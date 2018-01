Formação “Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz” na Jaime Moniz

Shares

A Secretaria Regional de Educação, através de uma parceria com o Instituto de Defesa Nacional, promove esta segunda-feira, dia 15 de janeiro, pelas 9 horas, na Escola Secundária Jaime Moniz, uma formação dirigida a professores e educadores sobre “Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz”.

Esta formação surge da necessidade de, no quadro do plano estratégico da Secretaria Regional de Educação na área da educação para a cidadania, elevar o nível de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades e promover atitudes/valores e comportamentos na área da segurança, defesa e paz, tanto das crianças e jovens que frequentam os estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira, bem como das respetivas comunidades educativas. A disseminação desse conhecimento sobre estas matérias, assim como a consonância entre os objetivos da formação e o perfil do aluno no final da escolaridade obrigatória, constituirão um contributo fundamental para a formação de cidadãos mais responsáveis, mais ativos e mais solidários.

A cerimónia de abertura contará com a participação do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, do Diretor do Instituto de Defesa Nacional, Major-General Vítor Viana, e do Comandante da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Alberto Perestrelo.