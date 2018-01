JP Funchal abre inscrições para curso de Introdução à Gestão

Shares

A JP – Juventude Popular do Funchal abriu as inscrições para o seu curso de Introdução à Gestão. O curso que terá a duração de 16 horas de formação terá como orador o mestre em Gestão em Negócios Internacionais pela University of Liverpool, Pedro Pereira, e decorrerá na sede regional do CDS-PP Madeira nos dias 20, 21, 27 e 28 de Janeiro entre as 14h e as 18h.

Este curso insere-se na política de formação social, política e cultural que tem vindo a ser desenvolvida por esta concelhia da Juventude Popular e pretende entre outros aspectos: preparar jovens que queiram aventurar-se na gestão da sua própria ideia de negócio ou de uma organização e, ao mesmo tempo, permitir um primeiro contacto com a Gestão para estudantes que estejam a ponderar escolher este curso superior e que assim poderão ter um primeiro contacto com a área.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas enviando o nome completo e número de BI/CC do candidato para o email: funchal@juventudepopular.org. Estes dados servem para a preparação do certificado de participação do candidato neste curso.