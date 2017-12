Resgate de 5 jovens

Shares

O Comando Territorial de Braga resgatou, no passado dia 2, quatro mulheres e um homem, com idades entre os 22 e os 25 anos, de nacionalidade italiana e eslovena, que se encontravam perdidos no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Um grupo de jovens, que estavam a realizar um trilho, desorientaram-se, tendo solicitado socorro à GNR, pelas 18H00, via contacto de emergência 112, não sabendo precisar a sua localização. De imediato foram mobilizadas três patrulhas em viaturas todo-o-terreno que se deslocaram para a zona entre o parque das Termas do Gerês e o Miradouro da Boneca onde, supostamente, os jovens estariam perdidos, uma vez que existiam poucas referências dadas por estes.

Nesta ação urgente de busca e resgate, devido ao cair da noite, aos difíceis acessos e às baixas temperaturas registadas naquele momento, cerca de 3ºC, foi fundamental a coordenação dos meios através da Sala de Situação do Comando Territorial de Braga, em que a operação foi orientada através das coordenadas GPS, enviadas pela aplicação “Messenger”, em tempo real, a partir do telemóvel de um dos jovens, o permitiu direcionar as patrulhas e localizar o grupo, uma hora após ter sido dado o alerta. Os jovens quando foram encontrados revelavam sinais de fadiga, sendo auxiliados e transportados para a Vila do Gerês, não necessitando de tratamento hospitalar.

Na operação estiveram envolvidos militares do Posto Territorial do Gerês, do Posto de Territorial de Terras de Bouro e uma Equipa da Proteção da Natureza e do Ambiente.