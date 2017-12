Docente da UC eleita Presidente da Associação Portuguesa de Reconhecimento de Padrões

Shares

Bernardete Ribeiro, docente e investigadora do Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), foi eleita Presidente da Associação Portuguesa de Reconhecimento de Padrões (APRP). O reconhecimento de padrões é um dos ramos da inteligência artificial cujo objetivo é a classificação de objetos dentro de um número de categorias ou classes. O reconhecimento de padrões desenvolve algoritmos capazes de detetar em dados (p. ex. em imagens, sons, genoma, séries temporais de emissões ou CO2), instâncias recorrentes ou aproximadas de um conceito importante. Por exemplo, detetar numa imagem médica que uma pessoa tem uma doença, ou que a temperatura global está a aumentar.

Bernardete Ribeiro estabelece como prioridades para o seu mandato, com a duração de dois anos (biénio 2018/2019), «a promoção do progresso e do conhecimento na área de reconhecimento de padrões, estimulando as interações interdisciplinares em vários domínios da ciência, da tecnologia, da investigação e do ensino, bem como a dinamização e apoio de iniciativas que contribuam para o desenvolvimento e valorização da área de reconhecimento de padrões e o seu fortalecimento e densificação a nível nacional». Pretende igualmente «estudar problemas específicos para os quais a associação venha a ser consultada, nomeadamente, em relação a situações críticas a nível nacional».