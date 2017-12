Mais de 1,1 milhões de portugueses com 65 ou mais anos estão vacinados contra a gripe

Shares

Os dados do relatório do Vacinómetro®, que monitoriza a vacinação contra a gripe em grupos prioritários da época gripal 2017/2018, revelam que desde o dia 1 de outubro já se vacinaram contra a gripe sazonal:

●58,3 % dos indivíduos com 65 ou mais anos;

●48,1 % dos indivíduos portadores de doença crónica;

●49,1 % dos profissionais de saúde com contacto direto com doentes;

●31,0 % dos portugueses com idades compreendidas entre os 60 e os 64 anos;

Estes valores são ligeiramente inferiores em todos os grupos quando comparados com o mesmo período da época de 2016/2017. No entanto, destacamos que face à última avaliação desta época gripal, o grupo dos profissionais de saúde apresenta uma subida bastante relevante, na ordem dos 15% (49,1% vs 33,8%).

Relativamente à população não vacinada, o estudo estima que 18,9% tenciona vacinar-se contra a gripe durante esta época.

Do total do grupo de indivíduos vacinados, os motivos que levaram à vacinação foram:

●53,5% por recomendação do médico;

●24,1% por iniciativa própria, para estar protegido;

●11,5% no contexto de uma iniciativa laboral;

●8,8% porque sabem que fazem parte de um grupo de risco para a gripe;

●0,9% por recomendação do farmacêutico.

Mais uma vez, recordamos as recomendações da Direção-Geral da Saúde que apelam à vacinação.

De acordo com as orientações oficiais nacionais, a vacina pode ser administrada durante todo o outono/inverno, de preferência até ao fim do ano civil.

A vacinação contra a gripe é fortemente recomendada para os grupos alvo prioritários:

●Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos;

●Doentes crónicos e imunodeprimidos com 6 ou mais meses de idade;

●Grávidas;

●Profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados (ex.: lares de idosos);

A vacina também é aconselhada a pessoas com idade entre os 60 e os 64 anos.

Pelo 9.º ano consecutivo a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) e a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), com o apoio da Sanofi Pasteur, apresentam os resultados da 9.ª edição do Vacinómetro®.

Lançado em 2009, o Vacinómetro® permite monitorizar em tempo real, a taxa de cobertura da vacinação contra a gripe em grupos prioritários recomendados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).