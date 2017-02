ISAL lança Pós-Graduação em Marketing Digital

O ISAL vai lançar uma Pós-Graduação em Marketing Digital, a qual tem o seu inicio previsto para o mês de abril. As inscrições estão abertas até ao final do mês de março. Esta Pós-Graduação é desenvolvida em parceria com a Associação de Marketing Digital, “o que vem certificar a qualidade” deste Curso.

“Uma das áreas com maior oferta de emprego é a de marketing digital, esta é a profissão que assegura a continuidade, integração e o sucesso de muitas campanhas empresariais de branding, marketing e comunicação. É no ISAL que profissionais e estudantes podem agora desenvolver e dominar integradamente mais competências e qualificações em marketing Digital. Neste Curso são valorizados as práticas digitas mais atuais e que permitam a qualquer profissional avaliar e medir o impacto de campanhas de marketing digital, criar conteúdos relevantes para os meios, desenvolver com eficácia técnicas de marketing digital aplicadas ao seu público alvo, e no final do Curso todos os estudantes são convidados a desenvolverem o seu próprio projeto aplicado de marketing digital.

Por seu lado, o corpo docente, constituído sobretudo por especialistas da área, reconhecidos nacional e internacionalmente, são o grande valor acrescentado desta Pós-Graduação”, destaca o ISAL em comunicado.