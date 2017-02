ERA cresce 56,6% na Madeira e abre nova loja na Ilha

A Madeira ocupou o terceiro lugar, em termos de regiões que mais cresceram em 2016 na rede ERA, com um aumento da faturação de 56,6%. Para este ano a rede pretende continuar a crescer, pelo que abriu uma segunda loja na Ilha. Designada por ERA Funchal Sé, a nova loja, da responsabilidade de Nélia Neves da Silva, situa-se no número 7 da Rua dos Aranhas.

A ERA Portugal fechou o ano de 2016 com um aumento da faturação de 30%, tendo vendido mais de 12 mil imóveis, num montante total superior a 1500 milhões de euros.

Os distritos com maior crescimento de faturação foram a Guarda (81,6%) e Évora (60,1%). No que diz respeito às zonas com maior peso na faturação da rede mantêm-se Lisboa (36,3%), Porto (20,1%) e Faro (9,5%).

Dos 12 mil imóveis vendidos em 2016, mais de mil foram da banca, num total de 80 milhões de euros. Em carteira a ERA tem mais de 120 mil imóveis, sendo 12.600 de bancos (70% não-residenciais).

Em 2016 o arrendamento decresceu, representado menos de 16 por cento das transações da rede ERA.

As vendas a cidadãos estrangeiros representaram 15 por cento das vendas da imobiliária, sendo as nacionalidades que mais compram os franceses, os ingleses e os brasileiros.

Miguel Poisson, Diretor-geral da ERA, considera que “em 2017 o mercado deverá manter a trajetória de crescimento, muito impulsionado pelo aumento do crédito à habitação e pelo investimento estrangeiro – não só para quem vem viver para Portugal, como para quem investe.” O responsável adianta ainda que “face ao bom desempenho da ERA na Madeira, o passo natural foi a abertura de uma segunda loja na ilha. Esta nova loja está em fase de recrutamento e será, certamente, um caso de sucesso no Funchal, tal como é a outra agência ERA existente no Funchal desde 2010. Esta “dupla” irá reforçar a liderança da ERA na Madeira com uma equipa diferenciada, profissional e muito motivada cuja grande prioridade é o serviço ao cliente.

A ERA conta com uma rede de 186 lojas em todo o território nacional e mais de 2350 colaboradores.