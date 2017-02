Desapareceram mais de 50 pistolas Glock da PSP

Mais de meia centena de pistolas Glock, que pertenciam a um lote especial armazenado na Direcção Nacional da PSP, desapareceram da sede da Penha de França.

Segundo notícia do DN, a investigação foi primeiro desencadeada internamente, pela própria PSP, quando no início do mês uma destas pistola foi apreendida a criminosos, no âmbito de uma operação policial no Porto.

O maior receio das autoridades é que as armas possam estar nas mãos de organizações criminosas e no mercado do tráfico internacional.