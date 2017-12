Corpos encontrados pendurados no México

Shares

Os corpos de seis homens foram encontrados pendurados em três pontes próximas do resort turístico Los Cabos, na península da Baja California, no México. Este tipo de prática, comum na guerra entre os cartéis de droga mexicanos, como forma de intimidação dos rivais, não acontecia perto das rotas turísticas.

A nova realidade ocorre após a violência entre estes grupos ter atingido, em 2017, o nível mais violento. Mais de 4,4 milhões de passageiros, sobretudo estrangeiros, passaram pelo aeroporto de Los Cabos.

Os homicídios mais do que duplicaram naquele estado este ano, com 409 pessoas mortas apenas em Outubro, comparativamente com as 192 registadas ao longo de 2016.