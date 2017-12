Nas bancas a edição 943 do Tribuna da Madeira

Shares

Noite do Mercado com cariz solidário

Está tudo a postos para a noite deste sábado, cuja novidade é a colocação de um ecrã gigante na porta do Mercado dos Lavradores. Este ano, a autarquia vai apoiar a AFARAM: por cada tonelada de resíduos de embalagem recolhida após os festejos desta Noite, será atribuído um valor de 300 euros a esta instituição.

O verdadeiro sentido do Natal

O Natal é uma época de emoções em que a maioria das famílias se reúne para assinalar a data e para que a tradição não se apague. O «Tribuna» lançou o desafio e quis saber que mensagem de Natal é deixada para este ano. A palavra é dada a Tranquada Gomes, Guida Vieira, Luísa Garrido, Nivalda Fernandes e Joana Martins.

Animal não é “prenda”

A Veterinária Andreia Araújo deixa alguns conselhos úteis nesta quadra natalícia.

“Crime”, dizem eles!

Processo de retirada de 50 cães de uma casa acaba em polémica. Uma manifestação de protesto foi realizada no final da tarde de terça-feira, em frente ao Palácio da Justiça, no Funchal, contra a forma como 50 cães foram retirados a semana passada de uma casa em Câmara de Lobos. O esclarecimento emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, na última segunda-feira, já tinha feito aumentar uma polémica que, nas redes sociais, vinha ganhando contornos de escândalo. O caso teve repercussões políticas e poderá chegar às instâncias judiciais.

Orçamento 2018 com compromisso de continuidade ao investimento público

A garantia foi deixada pelo Presidente do Governo Regional da Madeira. A linha ferry não foi esquecida.

Vigilantes agraciados com cabaz de Natal

Nesta época natalícia, de reunião e convívio familiar, também é altura de relembrar aqueles que em cumprimento da sua missão, passam o Natal distante das suas famílias.

Madeira na rota das startups

A Madeira receberá no início da janeiro, dia 8, startups internacionais, na área do turismo e lazer, no Madeira Startup Retreat. Este programa é uma iniciativa da Startup Madeira, Turismo de Portugal e da Nova School of Business and Economics, que decorrerá na Ilha da Madeira, de 15 de janeiro a 16 de março.

Hoteleiros prevêem crescimento

De acordo com o inquérito da AHP – Associação da Hotelaria de Portugal junto dos seus associados, a Hotelaria nacional prevê que 2018 tenha uma melhor performance em todos os indicadores, excetuando a estada média, sendo que 89% dos inquiridos esperam uma melhor receita total e de alojamento, 86% um melhor ARR e 85% um melhor RevPAR.

Artesanato valorizado com “Presépios d’A FESTA”

Através da exposição “Presépios d’A FESTA – Tradição ou inovação? Eis a questão”, patente no Museu Etnográfico da Madeira.

Governo “estende a mão” às empresas

O Governo Regional pagou mais 4,4 milhões de euros às empresas, ao abrigo dos vários sistemas de incentivo.

Edição Nº 943 – 22/12/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €