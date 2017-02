A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, realiza nesta sexta-feira, dia 17, pelas 15 horas, no Mercado Abastecedor dos Prazeres, a entrega de Rede Ovilheira às cooperativas de criadores de gado.

Trata-se de um contributo do Governo Regional para a reparação de vedações que foram destruídas pelos incêndios do Verão de 2016, nomeadamente as vedações (vulgarmente designados por “Bardos”) que delimitavam as áreas de pastoreio de algumas cooperativas de criadores de gado, que procedem ao pastoreio de bovinos em área florestal.

As vedações mais atingidas pelos incêndios localizam-se, maioritariamente, entre o Paul da Serra e a Fonte do Bispo e serviam para limitar os animais às áreas de pastoreio afetas a quatro cooperativas de gado. Como apoio, o Instituto de Florestas de Conservação da Natureza, IP-RAM, irá ajudar com a cedência de 5000 metros (5 KM) de rede ovelheira, no valor de aproximadamente 6.000,00 euros, a entregar às cooperativas afetadas pelos incêndios, para que assim possam reconstruir as vedações que foram destruídas pelos incêndios.