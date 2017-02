IEM aprovou a criação de 922 novos postos de trabalho em 2016

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal, esteve presente na abertura da V edição do Fórum da Empregabilidade, no Campus da Penteada. Na ocasião, a governante relevou a iniciativa promotora do contacto entre estudantes e empregadores, mas também com os programas de emprego geridos pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM), em particular os de empreendedorismo e de criação do próprio posto de trabalho.

Neste âmbito, Rubina Leal realçou crescente importância do empreendedorismo na criação líquida de emprego na Região, lembrando que, em 2016, o Instituto de Emprego da Madeira (IEM) aprovou a criação de 922 novos postos de trabalho.

A tutelar da pasta do Emprego reconheceu igualmente a necessidade de adequar a forma como o IEM comunica com os jovens, considerando, neste sentido, oportuno o desenvolvimento de aplicações informáticas, enquanto suporte para uma comunicação efetiva e eficaz.

Sobre o desemprego jovem, observando os dados do Instituto Nacional de Estatística para o 4º trimestre de 2016, a Secretária Regional sublinhou a queda de 38% ocorrida no último ano.

Referir que no decurso de 2016, 7.942 inscritos no IEM re(in)gressaram no mercado de trabalho, representando um crescimento de 8,4% do número de colocados e autocolocados em relação ao ano anterior.

A Secretária Regional indicou ainda o aumento de 2,4% da população empregada na região autónoma no decurso de 2016.

O V Fórum, iniciativa do Observatório de Emprego e Formação da Universidade da Madeira, conta com a participação do Instituto de Emprego da Madeira, Start Up Madeira, empresas de recrutamento, do setor financeiro, banca, gestão aeroportuária e retalho.