Unilever recusa proposta da Kraft Heinz

A empresa norte-americana Kraft Heinz fez uma proposta para uma fusão com a rival holandesa Unilever, mas a proposta foi recusada. Mesmo assim, as negociações continuam, anunciou hoje a empresa norte-americana de bens alimentares.

Em comunicado, a Kraft Heinz explica que o seu objectivo é criar uma empresa líder no sector, “com uma missão de crescimento a longo prazo e sustentável”.

A Univeler respondeu através de outro comunicado a considerar que a proposta apresentada “subavalia” a empresa e que não vê qualquer base para negociações.

A Kraft Heinz é a quinta maior empresa de alimentos e bebidas do mundo. Fez vendas de 6,43 mil milhões de euros no último trimestre de 2016.