Macau acolhe Congresso da APAVT

O 43º congresso nacional da APAVT vai ter lugar em Macau, de 23 a 27 de novembro deste ano, constituindo esta Região Administrativa Especial da República Popular da China o destino escolhido para o regresso da magna reunião do Turismo Português a destinos estrangeiros, após oito anos em que a associação deu preferência a destinos nacionais.

“É naturalmente uma honra acolher uma vez mais este importante congresso, realçando o papel de Macau enquanto Centro Mundial de Turismo e Lazer e plataforma de serviço entre a China e os países de língua portuguesa. A dirigente realça ainda a importância deste evento estratégico, ao contribuir simultaneamente para a diversificação da indústria turística de Macau, e para o reforço da estratégia de promoção e de crescimento do número de turistas internacionais. Helena de Senna Fernandes conclui que, “temos a certeza de que em cooperação com a APAVT vamos realizar um evento ainda melhor do que os anteriores, numa região que mesmo os que já visitaram dificilmente reconhecerão”, destaca Maria Helena de Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo de Macau.

Por sua vez, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, afirma que “o anúncio desta decisão constitui uma enorme alegria para todos nós, encerrando dois significados fundamentais – para o outgoing, a certeza de que a atmosfera económica e a dinâmica da procura está agora mais positiva e confiante, permitindo que o congresso volte a atravessar as fronteiras de Portugal; para o incoming, a participação activa no reforço dos investimentos que privados e tutela estão a realizar no maior mercado emissor mundial”.

Registe-se que, há 10 anos que a APAVT não realiza congressos fora de Portugal e Macau será destino deste evento pela quinta vez.