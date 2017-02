Marcelo em conferência sobre Macau

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa presidiu à Sessão de Encerramento da Conferência “Macau – Uma ponte na relação económica entre a China e os Países de Língua Portuguesa” no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) em Lisboa.

Na sessão, que decorreu no Auditório Adriano Moreira, usaram da palavra antes do Presidente da República, o Presidente do ISCSP, Manuel Meirinho Martins, e o Presidente da Fundação Jorge Álvares, General Garcia Leandro.