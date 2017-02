Ordem dos Médicos promoveu conferência “Igualdade de Género: Um Desafio para a Década”

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa presidiu à Sessão de Abertura da Conferência “Igualdade de Género: Um Desafio para a Década” na Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos em Coimbra.

Nesta Sessão de Abertura da Conferência promovida pela UGT – União Geral de Trabalhadores, usaram da palavra, antes do Presidente da República, o Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, o Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Bioética, Rui Nunes, o Secretário-geral da UGT, Carlos Silva, o Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, o Presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (SINDITE), Edgar Loureiro, a Presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, e o o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado.