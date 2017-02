Verbas do Fundo de Solidariedade da UE começaram a ser pagas aos beneficiários

O Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM começou a pagar, no corrente mês de fevereiro, as primeiras verbas aos beneficiários, referente às candidaturas aprovadas no âmbito do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), disponibilizado na sequência dos incêndios que assolaram a Região em agosto de 2016.

O montante pago ascende a 295 mil euros e diz respeito aos 10% de adiantamento, relativos a 8 das 15 candidaturas já aprovadas, num total de investimento elegível de 6,8 milhões de euros, para um cofina (…).