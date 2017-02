António Zambujo esgota Teatro Micaelense

Os bilhetes para o concerto de António Zambujo, que se realiza no Teatro Micaelense a 1 de abril, esgotaram esta terça-feira.

Neste regresso ao Teatro Micaelense Zambujo apresentará “Até Pensei Que Fosse Minha”, uma homenagem em forma de disco, exclusivamente composto por canções de Chico Buarque e gravado no Brasil, sob a alçada do próprio mestre da música popular brasileira, que colabora com António Zambujo no tema “Joana Francesa”.

Um dos nomes incontornáveis da música portuguesa atual, António Zambujo soube construir uma identidade própria, que lhe tem valido o reconhecimento, tanto do público como da crítica, salas esgotadas dentro e fora de Portugal e vários prémios. A pulsação da música de Zambujo deixa perceber uma frequência marcada pelo ritmo da MPB, que tem sido progressivamente assumida ao longo dos seis discos que já editou e que está particularmente presente neste sétimo, “Até Pensei Que Fosse Minha”.